Modric dá vitória ao Milan em Bolonha
O AC Milan ganhou em casa ao Bolonha, por 1-0, com o experiente croata Luka Modric a apontar o único golo da partida da terceira jornada da Liga italiana, da qual Rafael Leão esteve ausente por lesão.
Depois de um primeiro tempo sem golos, a formação milanesa alcançou a vantagem aos 61 minutos, graças a Modric (ex-Real Madrid), que completou há poucos dias 40 anos.
Com os três pontos conquistados, o AC Milan, agora treinado por Massimiliano Allegri, que substituiu o luso Sérgio Conceição no cargo, alcançou a segunda vitória seguida na Serie A, depois do desaire frente à Cremonese na ronda inaugural, seguindo no quinto lugar com seis pontos. Já o Bolonha é 13.º com três pontos.
No duelo entre a Roma e o Torino, disputado na capital transalpina, venceram os visitantes, também com um golo solitário, marcado pelo avançado argentino Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético Madrid, Diego Simeone, aos 59 minutos.
Após o desaire, os romanos, que vinham de duas vitórias consecutivas no arranque do campeonato, seguem em sexto com seis pontos, enquanto a formação de Turim conseguiu o primeiro triunfo da temporada e segue em nono com quatro.
Os embates entre Pisa e Udinese, e Sassuolo e Lazio também terminam com os marcadores fixados em 1-0, com o atacante espanhol Iker Bravo a marcar a formação de Udine (terceira posição com sete pontos), aos 14, e Alieu Fadera a fazer o golo da vitória do Sassuolo, aos 70.
Mais animado foi o confronto entre a Atalanta (sétima com cinco) e o Lecce (20.º e último com um ponto), com a equipa de Bérgamo a golear por 4-1.
Scalvini (37 minutos), De Ketelaere (51 e 73) e Zalewski (70) marcaram para a Atalanta, e o costa-marfinense Konan Ndri reduziu aos 82, após assistência do português Danilo Veiga que, tal como Tiago Gabriel, foi suplente utilizado no Lecce.
O campeão Nápoles, que bateu no sábado a Fiorentina, lidera a Serie A ao cabo de três jogos, com nove pontos, os mesmos da Juventus, que é a segunda classificada, depois de ganhar ao Inter Milão, também no sábado, por 4-3.
Com os três pontos conquistados, o AC Milan, agora treinado por Massimiliano Allegri, que substituiu o luso Sérgio Conceição no cargo, alcançou a segunda vitória seguida na Serie A, depois do desaire frente à Cremonese na ronda inaugural, seguindo no quinto lugar com seis pontos. Já o Bolonha é 13.º com três pontos.
No duelo entre a Roma e o Torino, disputado na capital transalpina, venceram os visitantes, também com um golo solitário, marcado pelo avançado argentino Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético Madrid, Diego Simeone, aos 59 minutos.
Após o desaire, os romanos, que vinham de duas vitórias consecutivas no arranque do campeonato, seguem em sexto com seis pontos, enquanto a formação de Turim conseguiu o primeiro triunfo da temporada e segue em nono com quatro.
Os embates entre Pisa e Udinese, e Sassuolo e Lazio também terminam com os marcadores fixados em 1-0, com o atacante espanhol Iker Bravo a marcar a formação de Udine (terceira posição com sete pontos), aos 14, e Alieu Fadera a fazer o golo da vitória do Sassuolo, aos 70.
Mais animado foi o confronto entre a Atalanta (sétima com cinco) e o Lecce (20.º e último com um ponto), com a equipa de Bérgamo a golear por 4-1.
Scalvini (37 minutos), De Ketelaere (51 e 73) e Zalewski (70) marcaram para a Atalanta, e o costa-marfinense Konan Ndri reduziu aos 82, após assistência do português Danilo Veiga que, tal como Tiago Gabriel, foi suplente utilizado no Lecce.
O campeão Nápoles, que bateu no sábado a Fiorentina, lidera a Serie A ao cabo de três jogos, com nove pontos, os mesmos da Juventus, que é a segunda classificada, depois de ganhar ao Inter Milão, também no sábado, por 4-3.