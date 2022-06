Modric renova contrato com o Real Madrid até 2023

O veterano jogador, de 36 anos, que ingressou no Real Madrid há 10 anos, avaliará no fim da próxima temporada se tem condições para prosseguir ou terminar a carreira no clube da capital espanhola, vontade que já manifestou publicamente.”, informaram os ‘merengues’ no sítio oficial na Internet.Modric foi contratado pelo Real Madrid no verão de 2012, proveniente dos ingleses do Tottenham, por 35 milhões de euros, e, em uma década, tornou-se em uma das referências do clube, pelo qual disputou 436 jogos e conquistou 20 títulos.O internacional croata, que em 2018 foi designado melhor futebolista mundial, venceu cinco vezes a Liga dos Campeões, três campeonatos de Espanha, uma Taça do Rei, quatro supertaças espanholas e três europeias e quatro mundiais de clubes.