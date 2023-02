Mohamed Elneny renova com o Arsenal até 2024

Elneny, de 30 anos, terminava o vínculo com os "gunners" no final desta época, tendo acertado a extensão da ligação aos londrinos, pelos quais atua desde janeiro de 2016, quando foi contratado aos suíços do Basileia.



É, de resto, o jogador há mais tempo no plantel principal do Arsenal, somando 155 jogos e seis golos, sendo que, durante este periodo, foi cedido uma vez, aos turcos do Besiktas (2019/20).



O Arsenal, em que joga o médio luso Fábio Vieira, lidera a Premier League, com 54 pontos, mais dois do que o segundo, o Manchester City, e mais cinco face ao terceiro, o Manchester United, que têm mais um encontro do que os "gunners".