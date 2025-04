Mohamed Salah renova com o Liverpool

De acordo com a comunicação social britânica, o extremo, que completa 33 anos em junho, fica ligado aos "reds" até 2027. Caso cumpra o novo contrato até ao fim, Salah completará 10 épocas ao serviço do emblema inglês, ao qual chegou em 2017/18, proveniente da Roma.



“Claro que estou muito entusiasmado. Temos uma grande equipa agora. Antes, também tínhamos, mas assinei este novo contrato porque sinto que podemos ganhar troféus e poderei desfrutar do meu futebol”, afirmou o melhor marcador da Liga inglesa (27 golos), em declarações divulgadas no sítio oficial do clube na Internet.



Salah estava a cumprir a última temporada do anterior contrato, especulando-se, já desde o ano passado, que poderia rumar ao futebol da Arábia Saudita no próximo verão.



Depois de passagens por El Mokawloon, Basileia, Chelsea, Fiorentina e Roma, foi contratado aos romanos em 2017, por 42 milhões de euros (ME), sendo que, desde então, se assumiu como a principal figura do Liverpool, contabilizando um total de 243 golos em 394 partidas.



Neste período, tornou-se o terceiro melhor marcador da história dos ‘reds’, apenas atrás do galês Ian Rush (346) e de Roger Hunt (285), conquistando uma Premier League, uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes, uma Supertaça Europeia, além de uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça de Inglaterra.



“É espetacular, passei os meus melhores anos aqui. Jogo aqui há oito anos e espero que venham a ser 10. Desfruto da minha vida aqui e do meu futebol. Foi aqui que passei os melhores anos da minha carreira”, confessou.



Eleito duas vezes o melhor jogador africano, em 2017 e 2018, Salah está em vias de conquistar pela segunda vez a Premier League, tendo em conta que o Liverpool, treinado por Arne Slot, lidera a competição com 11 pontos de vantagem sobre o Arsenal, segundo, quando faltam sete rondas para o final.