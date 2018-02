Mónaco ascende ao segundo lugar

Lusa 10 Fev, 2018, 22:30 | Futebol Internacional

A formação monegasca dependia apenas de si, após o empate do Marselha em casa do Saint-Étienne (2-2), para ascender ao segundo lugar, e começou cedo a construir a vantagem através de um autogolo do guarda-redes Ludovic Butelle, aos 10 minutos.



Com o médio português João Moutinho a titular, o Mónaco elevou a vantagem com dois golos do montenegrino Stevan Jovetic, aos 30 e 65, e o italiano Andrea Raggi, aos 71, fixou o resultado final.



O Mónaco soma agora 53 pontos, mais um do que o Marselha, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, e menos 12 do que o líder Paris Saint-Germain, que venceu em Toulouse por 1-0, com um golo do internacional brasileiro Neymar.



Neymar, a contratação mais cara do futebol mundial, por quem os parisienses pagaram 222 milhões de euros ao FC Barcelona, resolveu a questão a favor dos parisienses frente ao 15.º classificado, aos 68 minutos, ao concluir com êxito uma boa iniciativa individual, que lhe valeu o 19.º golo.



O Bordéus venceu o Amiens, por 3-2, depois de ter estado a vencer por 3-0, com golos de Jules Koundé, aos 31 minutos, do dinamarquês Lukas Lerager, aos 39, e do guineense François Kamano, aos 78.



O colombiano Stiven Mendoza, aos 79, e o congolês Gaël Kakuta, aos 90, reduziram para a diferença mínima para o Amiens.



Com os três pontos conquistados, o Bordéus ultrapassou o Nice, que perdeu em casa do Dijon, por 3-2, e é agora sétimo classificado, com 35 pontos, menos dois do que Montpellier e Nantes.



Os golos do Dijon foram marcados pelo cabo-verdiano Júlio Tavares, aos 61 e 78 minutos, este último na conversão de uma grande penalidade, e pelo coreano Kwon Chang-Hoon, aos 84.



Less Melou e Alassane Pléa marcaram para o Nice, aos 64 e 67 minutos, respetivamente.



O Montpellier, do português Pedro Mendes, venceu pela margem mínima em casa do lanterna-vermelha Metz, por 1-0, com um golo do costa-marfinense Sion, aos 24 minutos, e o Guingamp, de Pedro Rebocho, e o Caen empataram sem golos.