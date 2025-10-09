Mónaco despede treinador austríaco Adi Hütter

O treinador de 55 anos, que cumpria a terceira temporada no emblema monegasco, não resistiu à série de maus resultados, já que a última vitória remonta a 21 de setembro, na receção ao Metz (5-2), para a Liga francesa.



Seguiu-se uma derrota em Lorient (3-1), um empate a 2-2 com o Manchester City, na fase de liga da Liga dos Campeões, e uma igualdade em Nice (2-2), novamente para o campeonato, no qual é quinto posicionado, com 13 pontos.



Na fase de liga das ‘Champions’, o Mónaco ocupa a 30.ª posição, com apenas um ponto.



O belga Sébastian Pocognol, atualmente no comando técnico do Union St. Gilloise, é o favorito para suceder ao antigo treinador de clubes como o Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt e Young Boys.

