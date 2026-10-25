Mónaco e Lille falham ataque à liderança isolada





(Com Lusa)





O Lille marcou por Ethan Mbappé, aos 24 minutos, na sequência de um passe letal de Soriba Diaouré, mas na segunda parte, após a expulsão de Tanguy Nianzou, aos 66 minutos, o Mónaco, com o português Flávio Nazinho a titular, cresceu na partida.O golo do empate, que a formação monegasca já vinha ameaçando e justificava plenamente pelo que fez na segunda parte, chegou por Edan Diop, aos 74 minutos, num lance de bola parada.Lille e Mónaco passam a somar 15 pontos na primeira e segunda posição da tabela, respetivamente, mas ficaram ao alcance de Lyon (3.º), do treinador português Paulo Fonseca, e do Paris Saint-Germain (4.º), que se defrontam na segunda-feira, tendo ambas 14 pontos.