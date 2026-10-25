Mónaco e Lille falham ataque à liderança isolada

Mónaco e Lille falham ataque à liderança isolada

Mónaco e Lille empataram hoje a 1-1 em jogo da oitava jornada da liga francesa de futebol, no estádio Louis II, no principado, e falharam o ataque à liderança isolada, que fica ao alcance de Lyon e Paris Saint-Germain.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto por VALERY HACHE / AFP

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O Lille marcou por Ethan Mbappé, aos 24 minutos, na sequência de um passe letal de Soriba Diaouré, mas na segunda parte, após a expulsão de Tanguy Nianzou, aos 66 minutos, o Mónaco, com o português Flávio Nazinho a titular, cresceu na partida.

O golo do empate, que a formação monegasca já vinha ameaçando e justificava plenamente pelo que fez na segunda parte, chegou por Edan Diop, aos 74 minutos, num lance de bola parada.

Lille e Mónaco passam a somar 15 pontos na primeira e segunda posição da tabela, respetivamente, mas ficaram ao alcance de Lyon (3.º), do treinador português Paulo Fonseca, e do Paris Saint-Germain (4.º), que se defrontam na segunda-feira, tendo ambas 14 pontos.

(Com Lusa)

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