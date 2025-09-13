Mónaco iguala líderes em França
O Mónaco venceu em casa do Auxerre por 2-1, na quarta jornada da Liga francesa, e igualou provisoriamente o Lyon e o campeão Paris Saint-Germain, que ainda não jogaram nesta ronda.
O japonês Minamino abriu o marcador para os monegascos, aos 45+2 minutos, mas um autogolo de Salisu, aos 73, restabeleceu a igualdade, já depois da expulsão de Casimir na equipa da casa.
Ilenikhena, de 19 anos, acabou por resolver o encontro para a formação do Principado, aos 89, e elevar o Mónaco aos nove pontos, os mesmos do campeão, que domingo recebe o Lens, e do Lyon, de Paulo Fonseca, que vai visitar o Rennes.
Antes, o português Tiago Gouveia estreou-se pelo Nice na vitória por 1-0 na receção ao Nantes, treinado pelo luso Luís Castro, graças a um golo solitário de Jeremie Boga, aos 56.
A equipa da Costa Azul segue 'à condição' no nono posto da Ligue 1 com seis pontos, enquanto a formação orientada por Luís Castro, que contou com o guarda-redes internacional luso Anthony Lopes no 'onze' inicial, sofreu a terceira derrota da temporada e segue provisoriamente no 14.º posto com três pontos.
