Mónaco perde em Lille nos descontos e falha colagem ao comando da Liga francesa

Aos 90+1 minutos, Olivier Giroud decidiu a partida de encerramento da segunda jornada a favor dos ‘dogues’, que utilizaram o avançado luso Félix Correia até aos 81, mas não contaram com Tiago Santos e André Gomes, ambos lesionados, e com Rafael Fernandes, por opção técnica.



De regresso à Liga francesa 13 anos depois de ter sido campeão pelo Montpellier, Giroud ainda teve a hipótese de se isolar na liderança dos melhores marcadores, mas atirou por cima na conversão de um penálti, já aos 90+9 minutos, e manteve-se com dois golos, o primeiro dos quais obtido no empate fora do Lille frente ao Brest (3-3), na ronda inaugural.



Os ‘dogues’ triunfaram pela primeira vez e subiram à quarta posição, com quatro pontos, contra três do Mónaco, oitavo colocado, que segue em igualdade com mais sete equipas.



Ao fim de duas jornadas, a Ligue 1 tem apenas quatro clubes com seis pontos em outros tantos possíveis, nomeadamente o Lyon, o Toulouse, o tetracampeão francês e campeão europeu Paris Saint-Germain e o Estrasburgo, que triunfaram nas respetivas receções ao Metz (3-0), ao Brest (2-0), ao Angers (1-0) e ao Nantes (1-0), comandado por Luís Castro.