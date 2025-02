Mónaco quer vencer e ficar a salvo do "público fantástico" no Estádio da Luz

“É um grande jogo, um momento especial, certamente. Precisamos de alcançar um bom resultado antes de irmos a Lisboa, onde, no Estádio da Luz, o público é fantástico”, observou Adi Hutter, que hoje completa 55 anos, em conferência de imprensa relativa ao jogo de quarta-feira, no Estádio Louis II.



O treinador austríaco atribuiu o favoritismo ao Benfica, que já venceu no Mónaco na atual edição da ‘Champions’, por 3-2, na nova fase de liga da mais importante prova europeia de clubes, mas sem perder de vista o objetivo de atingir os ‘oitavos’, nos quais terão à espera Liverpool ou FC Barcelona.



“Também temos argumentos para passar esta eliminatória. É um novo jogo e uma nova oportunidade para nós. Somos capazes de nos qualificar”, reforçou o técnico, apesar de reconhecer o peso da “história” do clube lisboeta na competição, que conquistou em 1961 e 1962.



Para obter um resultado positivo no confronto entre o segundo classificado da Liga portuguesa e o quarto colocado do campeonato francês, Hutter precisa que os seus jogadores “saibam controlar as emoções”, o que não aconteceu no último confronto, no qual o defesa costa-marfinense Singo foi expulso na segunda parte, quando imperava um empate 1-1.



“Mentalmente, temos de os preparar para vencer o Benfica. No jogo anterior, mesmo com um jogador a menos, marcámos o 2-1 e fomos a melhor equipa em campo, mas, depois, em 10 minutos, Di María foi decisivo. São assim as grandes equipas”, assinalou.



Na partida realizada em 27 de novembro, da quinta jornada da fase de liga, o Benfica mostrou a razão de ser “uma das melhores equipas da Europa em transição” e o extremo argentino - autor das assistências para os golos de Arthur Cabral (84 minutos) e Amdouni (88) - “um dos melhores do mundo”.



Antes, o Mónaco até tinha inaugurado inaugurou o marcador, por intermédio de Ben Seghir (13 minutos), e, apesar de ter consentido o empate, concretizado por Pavlidis (48), voltou a adiantar-se, por Magaça (67), já depois da expulsão de Singo (58).



Lesionado, o defesa costa-marfinense é um dos indisponíveis para o jogo de quarta-feira, que opõe o 16.º e 17.º classificados da primeira fase da Liga dos Campeões – com vantagem dos benfiquistas -, tal como Teze e Balogun, enquanto Mawissa está suspenso.



Quem está a 100% é o defesa brasileiro Vanderson, que também pediu vigilância reforçada sobre Di María, figura de proa do Paris Saint-Germain nas sete épocas que permaneceu na capital francesa, contribuindo para tornar o clube o grande dominador do futebol no país.



“Uma vez mais, teremos que estar muito concentrados, porque o Benfica tem jogadores muito bons, como Ángel Di María, que todos conhecem bem. É um grande jogador e um líder, que tem muita experiência e já conquistou a Liga dos Campeões, por isso, teremos que estar atentos a ele”,



O Mónaco recebe o Benfica na quarta-feira, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, com início às 20:00 (hora de Lisboa) e que será dirigido pelo árbitro italiano Maurizio Marinai.