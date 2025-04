Mónaco sobe a segundo em França

A formação do austríaco Adi Hutter recompôs-se bem da derrota sofrida no último fim de semana, perante um adversário em crise evidente, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos.



O japonês Takumi Minamino abriu o marcador aos 34 minutos, a passe do suíço Denis Zakaria.



Aos 58 minutos, o suíço Breel Embolo recebeu a bola do brasileiro Vanderson e rematou fora do alcance do guarda-redes argentino Geronimo Rulli.



O Mónaco sentenciou a partida, com a grande penalidade convertida por Denis Zakaria, a oito minutos do fim.



A prova é liderada pelo PSG, virtual campeão desde domingo, com 74 pontos. O Mónaco chega aos 53, mais um que o Marselha, numa luta pelo segundo lugar que também envolve Estrasburgo (49), o Lyon (48), de Paulo Fonseca, e Nice e Lille (ambos com 47).