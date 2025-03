Montenegrino Nikola Dabanovic arbitra Bétis-Vitória de Guimarães

Dabanovic, de 43 anos, que é árbitro internacional desde 2009, terá como assistentes os compatriotas Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic, enquanto a função de videoárbitro (VAR) será desempenhada pelo neerlandês Clay Ruperti.



O Vitória de Guimarães, que procura qualificar-se para os quartos de final e igualar o melhor desempenho de sempre nas provas europeias, defronta o Bétis na quinta-feira, em jogo da primeira mão dos ‘oitavos’, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, com início às 17:45.



A UEFA informou também que o árbitro português António Nobre vai dirigir o encontro entre os eslovenos do Celje e os suíços do Lugano, da mesma fase da Liga Conferência, no qual será coadjuvado por Pedro Ribeiro e Nelson Pereira, com Hélder Malheiro como VAR.