Monza surpreende Fiorentina e vence na Serie A

Apesar do tento do argentino Lucas Beltrán (74 minutos), a Fiorentina confirmou a quebra que tem vindo a registar, tendo somado o quinto encontro consecutivo sem triunfos, quando há cerca de um mês estava na quarta posição, a apenas três pontos da liderança.O conjunto "viola" é agora sexto colocado, a 15 pontos do líder Nápoles, que tem mais um encontro, enquanto o Monza segue no 20.º e último posto, a seis pontos da "linha de água".