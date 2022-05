Monza vence em Pisa e sobe pela primeira vez à Serie A

A equipa do Monza teve um início de jogo comprometedor, ao sofrer dois golos no espaço de nove minutos, o tempo que o Pisa precisou para dar a volta à desvantagem que trazia de Monza, onde perdeu por 2-1, com um dos golos marcado pelo internacional sub-21 português Dany Mota.O primeiro golo do Pisa surgiu logo no primeiro minuto, pelo avançado Ernesto Torregrossa, e o segundo à passagem do minuto nove, pelo central islandês Hjörtur Hermannsson, consumando uma entrada avassaladora.No entanto, o Monza conseguiu recompor-se e, aos 20 minutos, reduziu para 2-1, pelo médio da Guiné Equatorial, José Machin, após assistência de Dany Mota, recolocando as duas equipas em igualdade na eliminatória.A mesma seria desfeita pelo avançado dinamarquês Christian Gytkjaer, de 32 anos, que fez o 2-2, aos 79 minutos, colocando o Monza com pé e meio na Serie A. Mas o Pisa não atirou a toalha ao chão e levou a decisão para prolongamento ao voltar à dianteira do marcador, graças a um golo de Giuseppe Mastinu, em cima do minuto 90.No tempo extra, o Monza foi melhor, consumando a subida de divisão e o momento mais alto da sua existência, com mais dois golos, aos 96 e 101 minutos, pelo médio Luca Marrone, e pelo avançado dinamarquês Christian Gytkjaer, que ‘bisou’.O Monza junta-se assim ao Lecce e ao Cremonese, primeiro e segundo classificados da Serie B, que acederam diretamente ao escalão principal do futebol italiano, ocupando as vagas de Génova, Cagliari e Veneza, que desceram ao segundo escalão.