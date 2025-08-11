Morata e Galatasaray rescindem contrato após seis meses
O Galatasaray e o avançado internacional espanhol Álvaro Morata rescindiram contrato, por mutuo acordo, seis meses depois de o futebolista ter chegado ao emblema de Istambul proveniente do AC Milan, informou hoje o clube turco.
“Com este acordo, o AC Milan vai pagar à nossa sociedade uma indemnização pela rescisão do contrato de cinco milhões de euros. Além disso, o jogador renunciou a prémios de 651.562 euros”, lê-se no comunicado do tricampeão turco.
Morata, de 32 anos, chegou ao Galatasaray por empréstimo no mercado de inverno, tendo apontado sete golos nos 16 jogos que disputou pela formação turca.
A saída do avançado espanhol, que deverá rumar aos italianos do Como, ocorre pouco depois de o clube ter assegurado a continuidade do nigeriano Victor Osimhen, por 75 milhões de euros, após uma temporada de empréstimo pelo campeão italiano Nápoles
O ponta de lança, de 26 anos, notabilizou-se com 37 golos e oito assistências em 41 jogos, sendo o melhor marcador do campeonato turco, conquistado pelos ‘cimbom’, com 26 remates certeiros.
Morata, de 32 anos, chegou ao Galatasaray por empréstimo no mercado de inverno, tendo apontado sete golos nos 16 jogos que disputou pela formação turca.
A saída do avançado espanhol, que deverá rumar aos italianos do Como, ocorre pouco depois de o clube ter assegurado a continuidade do nigeriano Victor Osimhen, por 75 milhões de euros, após uma temporada de empréstimo pelo campeão italiano Nápoles
O ponta de lança, de 26 anos, notabilizou-se com 37 golos e oito assistências em 41 jogos, sendo o melhor marcador do campeonato turco, conquistado pelos ‘cimbom’, com 26 remates certeiros.