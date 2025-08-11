Morata e Galatasaray rescindem contrato após seis meses

“Com este acordo, o AC Milan vai pagar à nossa sociedade uma indemnização pela rescisão do contrato de cinco milhões de euros. Além disso, o jogador renunciou a prémios de 651.562 euros”, lê-se no comunicado do tricampeão turco.



Morata, de 32 anos, chegou ao Galatasaray por empréstimo no mercado de inverno, tendo apontado sete golos nos 16 jogos que disputou pela formação turca.



A saída do avançado espanhol, que deverá rumar aos italianos do Como, ocorre pouco depois de o clube ter assegurado a continuidade do nigeriano Victor Osimhen, por 75 milhões de euros, após uma temporada de empréstimo pelo campeão italiano Nápoles



O ponta de lança, de 26 anos, notabilizou-se com 37 golos e oito assistências em 41 jogos, sendo o melhor marcador do campeonato turco, conquistado pelos ‘cimbom’, com 26 remates certeiros.

