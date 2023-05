Moreno integra curso de treinadores da UEFA

Devido ao elevado número de suplentes para o curso, a FPF solicitou o alargamento do curso, o que acabou por ser aceite pelo organismo que tutela o futebol europeu com caráter excecional, segundo a mesma fonte.Assim, todos os candidatos suplentes vão poder frequentar o curso.Moreno junta-se a Filipe Martins, do Casa Pia, e Luís Freire, do Rio Ave, no grupo de treinadores da I Liga que vão integrar a formação, que conta ainda, entre outros, com António Oliveira, que deixou os brasileiros do Coritiba, Tozé Marreco, que dirige o Tondela, da II Liga, ou Ricardo Sousa, ex-técnico do Mafra.Tarantini, antigo jogador do Rio Ave, ou Neca, adjunto de José Mota no Farense, da II Liga, que também constavam na lista de suplentes, são outros dos admitidos, num grupo que passou de 20 para 28 elementos que vão efetuar o UEFA Pro.