Morita nos convocados do Japão

Morita, que regressou no domingo à equipa do Sporting, como suplente utilizado e depois de falhar vários jogos devido a uma lesão muscular, integra o lote de 25 escolhidos pelo selecionador Hajime Moriyasu.



O Japão, que recebe o Bahrain na próxima quinta-feira e a Arábia Saudita uns dias depois, em 25, lidera o seu grupo de apuramento, com 16 pontos em seis jornadas e está, a quatro rondas do final, muito próximo de garantir o apuramento direto para o Mundial.



As duas primeiras posições nos três grupos desta fase da zona asiática garantem a qualificação imediata, enquanto o terceiro e o quarto classificados seguem para uma quarta ronda, de dois grupos.