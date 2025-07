Morreu antigo guarda-redes Peter Rufai

A notícia, inicialmente avançada pela imprensa da Nigéria, refere que Rufai foi vítima de "doença prolongada".



Em Portugal, jogou pelo Farense, entre 1994 e 1996, tendo igualmente passado pelo Gil Vicente.



A nota do clube algarvio refere ainda que Rufai se "destacou ao mais alto nível" ao serviço da seleção nigeriana, tendo conquistado a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1994 e participado nos Mundiais de 1994 e 1998.



Rufai jogou em Portugal a partir de 1994, vindo de passagens pelos campeonatos belga (Lokeren e Beveren) e neerlandês (Go Haed Eagles). Entre o Farense e o Gil Vicente, esteve em Espanha, ao serviço de Hércules e Deportivo Corunha.



"Recordamos com orgulho a sua entrega, profissionalismo e humildade dentro e fora das quatro linhas. Peter Rufai ficará para sempre na memória dos farenses como uma verdadeira lenda do nosso clube e uma das grandes figuras internacionais que vestiram com honra a nossa camisola. Descansa em paz, Príncipe da Nigéria", refere a nota do clube algarvio.



Como futebolista, tinha de alcunha "O Príncipe", por ser filho de um rei tribal da Nigéria, da região de Idimu.