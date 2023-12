Morreu Bo Larsson emblemático jogador do Malmö

Larsson, que atuava como médio e por vezes como avançado, disputou os mundiais de 1970, 1974 e 1978 ao serviço da Suécia e é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos do Malmö, pelo qual marcou 289 golos em 546 jogos.



Ao serviço do emblema sueco, venceu o campeonato local seis vezes, entre 1965 e 1977, e foi o melhor marcador da competição três vezes.



"Bosse", como era carinhosamente conhecido, também atuou pelo Estugarda, na Alemanha, entre 1966 e 1969, antes de regressar ao Malmö.



“Para muitos, Bosse Larsson foi o maior jogador do Malmö de todos os tempos”, escreveu o clube nórdico, numa nota divulgada no site oficial