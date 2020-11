Morreu Diego Armando Maradona, lenda do futebol mundial

Completou 60 anos no dia 30 de outubro e havia sido notícia devido a uma operação à cabeça nas últimas semanas. A imprensa argentina avançou e o agente do antigo jogador e treinador confirmou que Diego Armando Maradona morreu, enquanto estava na sua habitação.





É considerado um dos melhores jogadores da história do futebol, muitos consideram-no o melhor de sempre. Uma figura controversa e carismática que deixou uma marca indelével dentro das quatro linhas e fora delas. Atualmente era treinador estando no comando técnico do Gimnásia y Esgrima.





Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020



Nas redes sociais, são muitas as reações à partida do antigo jogador. A Federação Argentina de Futebol despediu-se de 'D10S' tal como Pelé, lenda brasileira do futebol. "Certamente, um dia vamos jogar juntos no céu". O Nápoles, equipa onde Maradona se celebrizou, lamentou a perda de um ícone do clube e de uma cidade.







Cristiano Ronaldo lamentou a perda de um "amigo e génio eterno", o FC Barcelona agradeceu o tempo que Maradona passou no clube e a UEFA apresentou condolências pela morte de "um dos maiores jogadores de sempre e figura icónica".





O governo da Argentina anunciou que vão ser decretados três dias de luto nacional pela morte de Maradona.

Um génio dentro do campo





Desde muito cedo destacou-se dentro de campo. Nascido num bairro pobre na periferia de Buenos Aires, mostrou-se pela primeira vez nos Argentinos Juniors. Fez a estreia com apenas 15 anos e chamou de imediato a atenção pela finta fácil e pelos golos que marcava.





Rapidamente chegou à seleção da Argentina, lançado por César Menotti, em 1977, num amigável frente à Hungria e tornou-se no jogador mais jovem a vestir a camisola da alviceleste. Apesar da rápida ascensão, Maradona não fez parte dos escolhidos para o Mundial de 1978.





Em 1981, chegou ao Boca Juniors, um dos grandes amores na sua vida, e apenas uma temporada bastou para dar o salto para a Europa. O Barcelona agarrou a estrela argentina, mas Maradona ficou pouco tempo na Catalunha. Um dos episódios mais mediáticos foi a grave lesão que sofreu após uma entrada dura de Goicotxea, jogador do Athletic de Bilbao, que lhe valeu uma fratura no tornozelo.







Dois anos depois, deu-se a mudança para Nápoles. Uma contratação que mudaria a carreira de Maradona e o quotidiano da cidade de Nápoles. A estrela argentina tornou-se numa verdadeira lenda do clube napolitano e teve o estádio de San Paolo cheio para o receber. Uma cidade que atraiu Maradona pelas dificuldades sociais que muitos dos seus habitantes viviam e que mostrava grandes semelhanças ao bairro onde nasceu, em Buenos Aires.



O futebol de Nápoles transfigurou-se e o telento de Maradona levou a equipa italiana a grandes voos domésticos e europeus. Com Careca e Alemão a seu lado, o número 10 da Argentina conquistou uma Taça UEFA (1989), duas Ligas Italianas e uma Taça de Itália.



Talento e títulos que elevaram Maradona a uma autêntica figura de culto em Nápoles.

A Mão de Deus





Depois de não ter tido sucesso no Mundial de 1982, em Espanha, Maradona mostrou-se na melhor da sua vida no México, em 1986. Um recital de futebol por parte da estrela argentina levou a alguns dos momentos mais icónicos da história do futebol.





Na fase de grupos, vitórias sobre a Bulgária e a Coreia do Sul e um empate a um golo frente à campeã mundial Itália, com um golo de Maradona. Na fase a eliminar, a alviceleste derrotou o Uruguai e um dos jogos da vida do astro argentino estaria para chegar.





Foi frente à Inglaterra, nos quartos-de-final, a 22 de junho de 1986. Vitória da Argentina por 2-1, com um jogo abismal de Maradona. Dois golos, o primeiro com a mão, que enganou o guarda-redes Peter Shilton. Um golo polémico que ficou mundialmente conhecido pela "Mão de Deus".













O segundo é um dos melhores golos marcados em Mundiais. Maradona passou por vários jogadores da Seleção de Inglaterra antes de ultrapassar Shilton e marcar pela segunda vez. Um tratado de futebol que levou a Argentina às meias-finais, frente à Bélgica, e mais tarde, à final do Mundial de 1986.





No jogo derradeiro, guiada pela camisola 10, a Argentina venceu a Alemanha por 3-2 e festejou um título mundial pela segunda vez na sua história.



Fim de carreira





Depois da jornada em Nápoles, Maradona regressou a Espanha. Esteve em Sevilha, na equipa local, onde permaneceu apenas uma época, antes de rumar a casa. Esteve no Newel's Old Boys e regressou ao Boca Juniors para terminar a carreira.