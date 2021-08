Morreu Gerd Muller uma lenda do futebol alemão

O "bombardeiro", como era conhecido, é ainda o melhor marcador da história do campeonato alemão, com 365 golos ao serviço dos bávaros, nos quais marcou 566 tentos em 607 jogos oficiais.Ao serviço da "mannschaft", Muller marcou 68 golos em 62 jogos.

Depois de ter começado a carreira no TSV 1861 Nördlingen, Muller passou 14 temporadas e meia no Bayern, terminando a carreira nos Estados Unidos, nos Fort Lauderdale Strikers.







O presidente do Bayern Munique, Herbert Hainer, assumiu que este se trata de "um dia triste, negro", para o clube, dado o adeus do "maior avançado que alguma vez houve", assim como a "uma boa pessoa, uma personalidade do mundo do futebol".



"Estamos unidos numa profunda mágoa, juntamente com a sua mulher, Uschi, e a respetiva família. Sem Gerd Muller, o Bayern Munique não seria o clube que todos amamos hoje. O nome e a memória dele irá perdurar para sempre", afirmou.



Um sentimento que, de resto, foi partilhado pelo diretor executivo e ex-guarda-redes dos bávaros, Oliver Kahn: "A notícia da morte de Gerd Muller afeta-nos a todos profundamente. Ele é uma das grandes lendas da história do Bayern Munique".



"Os feitos dele não têm igual até ao dia de hoje, e ele fará parte da grande história do Bayern e de todo o futebol alemão para sempre. Como jogador e pessoa, Gerd Muller apresenta-se sem igual no Bayern e no desenvolvimento até um dos maiores clube do mundo", concluiu.