Morreu antiga glória do Real Madrid José Emilio Santamaría





(Com Lusa)





O antigo defesa chegou ao Real Madrid em 1957, proveniente do Nacional de Montevidéu, e defendeu a camisola do clube ‘merengue’ durante nove temporadas, até 1966, período em que ganhou quatro Taças dos Campeões Europeus, uma Taça Intercontinental, seis campeonatos e uma Taça de Espanha, em 337 jogos.Antes de se mudar para Espanha, Santamaría conquistou quatro campeonatos uruguaios com o Nacional. A nível de seleções, representou o Uruguai em 25 ocasiões, tendo participado no Mundial de 1954, na Suíça, e a Espanha por 16 vezes, com presença no Mundial de 1962, no Chile.Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, lamentou a morte da antiga figura do clube: "Será sempre lembrado como um dos grandes símbolos do nosso clube. Fez parte de uma equipa que ficará na memória de todos os madridistas e de todos os aficionados pelo futebol no mundo. Juntamente com Di Stéfano, Puskas, Gento e Kopa, aquela equipa começou a construir o mito do Real Madrid. Santamaría representou sempre de maneira exemplar os valores do nosso clube, que foi a grande paixão da sua vida", destacou.Em 1965, José Santamaría foi titular nos dois jogos contra o Benfica nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus, eliminatória em que os 'encarnados' levaram a melhor com um 6-3 no agregado das duas mãos (5-1 no antigo Estádio da Luz e derrota por 2-1 no antigo Santiago Bernabéu). O Benfica chegou à final da prova, na qual perdeu 1-0 com o Inter Milão, em San Siro.Como treinador, José Emilio Santamaría começou na formação do Real Madrid, tendo posteriormente assumido o comando técnico da seleção olímpica da Espanha nos Jogos do México de 1968 e nos Jogos de Moscovo, em 1980. Dois anos mais tarde, em 1982, liderou a seleção espanhola no Campeonato do Mundo da Espanha, conquistado pela Itália.A nível de clubes, liderou o Espanyol em 252 encontros, entre 1971 e 1978, tornando-se o treinador com mais jogos oficiais na história do clube.