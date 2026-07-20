Morreu Kevin Keegan, lenda do futebol europeu





(Com Lusa)

“É com imensa tristeza que anunciamos o falecimento de Kevin Keegan. Kevin lutava contra um cancro e estava rodeado pela sua esposa e filhas nos seus momentos finais”, informaram os familiares de um dos melhores jogadores ingleses de sempre, em comunicado.Em fevereiro, a família de Keegan revelou que o ex-jogador e técnico padecia de um cancro, mas não deu mais detalhes, sendo que, há um mês, o internacional inglês afirmou que a doença já tinha atingido o quarto grau.“Kevin era um marido, pai e avô muito amado. A família gostaria de agradecer à incrível equipa médica por todo o apoio. Este é um momento extremamente difícil e pedimos espaço e privacidade”, acrescentaram.Kevin Keegan conquistou três campeonatos, uma Taça de Inglaterra e duas Supertaças domésticas no Liverpool, além de uma Taça dos Campeões Europeus, em 1976/77, e duas Taças UEFA, em 1972/73 e 1975/76, num total de 323 jogos e 100 golos pelo clube, entre 1971 e 1977.Com formação concluída no Scunthorpe, o primeiro emblema da carreira sénior, Keegan notabilizou-se ainda ao serviço dos alemães do Hamburgo e arrebatou um campeonato, mas perdeu a final da principal competição europeia de clubes frente aos ingleses do Nottingham Forest em 1979/80.Único britânico a vencer a Bola de Ouro por duas vezes, em 1978 e 1979, e um dos quatro ingleses no palmarés dessa distinção, o antigo avançado regressou ao seu país para representar o Southampton (1980-1982) e o Newcastle (1982-1984), despedindo-se nos australianos do Blacktown City.Kevin Keegan contabilizou 63 internacionalizações e 21 golos pela seleção inglesa de 1972 a 1982, tendo sido capitão e convocado para as fases finais do Euro1980 e do Mundial1982.Como treinador, comandou a Inglaterra entre 1999 e 2000, sem impedir a eliminação na primeira fase do Euro2000, num grupo vencido por Portugal.Newcastle (1992-1997 e 2008), em dois períodos, Fulham (1997-1999) e Manchester City (2001-2005) também foram orientados por Keegan, que alcançou uma subida de divisão em cada clube - duas para a Premier League e uma rumo ao Championship -, pontuadas por outros tantos títulos de campeão do segundo e terceiro escalões.