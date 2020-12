Morreu o ex-futebolista Paolo Rossi campeão do Mundo em 1982

Paolo Rossi entrou para a história do futebol em 5 de julho de 1982, dia em que, no Estádio Sarrià, em Barcelona, conseguiu um "hat-trick" face a uma fantástica seleção brasileira, derrotando-a por 3-2 e eliminando-a da prova.Os brasileiros, que pareciam imbatíveis, com um futebol de alta qualidade, liderado por Zico, Sócrates, Falcão, Éder, Júnior e Cerezo, sucumbiram perante Rossi, num jogo da segunda fase de grupos que só precisavam de empatar para rumar às meias-finais.O então avançado da Juventus, cuja escolha para integrar o "onze" era muito contestada, tal como a própria chamada para o Mundial, após ter estado suspenso por dois anos devido a um caso de apostas, conhecido como "Totonero", arrancou para um final de prova inesquecível.Rossi "bisou" nas meias-finais, superando a Polónia por 2-0, e, depois, marcou o primeiro golo da Itália na final com a República Federal Alemã (RFA), que a "squadra azzurra" bateu por 3-1, para conquistar o seu terceiro cetro mundial.





Carreira de sucessos







Num dos 48 jogos pela Itália, Rossi cruzou-se uma vez com a seleção portuguesa, à qual marcou um golo, num particular realizado em 3 de abril de 1985. Em Ascoli, faturou de penálti, aos 77 minutos, fazendo o 2-0 final.Em Itália, arrebatou dois campeonatos e uma Taça de Itália, sendo o melhor marcador da Serie A em 1977/78, com 24 golos, uma época depois de ter sido o máximo concretizador da Série B, com 21, ajudando o Lanerossi Vicenza a vencer a competição.Ao longo da carreira, o ex-avançado passou por Santa Lúcia, Ambrosiana, Cattolica Virtus e Juventus, na formação, sendo que foi também na equipa de Turim que se estreou como sénior, na temporada 1973/74.Além da "Juve", jogou ao serviço de Como, Lanerossi Vicenza, Perugia, Milan e Verona, equipa em que se despediu do "calcio", em 1986/87, com apenas 30 anos.