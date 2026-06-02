Morten Hjulmand dispensado da seleção da Dinamarca devido a lesão

“Infelizmente, Morten Hjulmand teve de abandonar a seleção devido a uma lesão. Para o seu lugar, o selecionador convocou Mohamed Daramy para os próximos jogos frente à República Democrática do Congo e à Ucrânia”, indicou o organismo do futebol dinamarquês.



O médio e capitão ‘leonino’ falhou alguns jogos no Sporting já no final do campeonato, depois de uma entrada mais dura de Gabri Veiga na meia-final da Taça de Portugal com o FC Porto, em 22 de abril, mas regressou no último jogo da I Liga e na final da prova ‘rainha’.



Hjulmand, que tem no currículo dois campeonatos pelos ‘leões’ e uma Taça de Portugal, tem sido peça fulcral na equipa do Sporting, mas mantém-se a dúvida se o internacional dinamarquês continuará no clube lisboeta, apesar de ter contrato até 30 de junho de 2028.



A Dinamarca falhou o apuramento para o Mundial2026, ao perder com a República Checa na final de um dos play-off, em Praga, já no desempate por grandes penalidades, depois de um empate a 2-2 após prolongamento.



A República Democrática do Congo, que defronta a Dinamarca, na quarta-feira, em Liège, na Bélgica, é a primeira adversária de Portugal no Grupo K do Mundial2026, que integra ainda a Colômbia e o Uzbequistão.