Futebol Internacional
Mourinho `cala` Camp Nou com lição tática do Real Madrid
José Mourinho voltou a vestir a capa de "Special One" e numa noite em que o Real Madrid parecia entrar em desvantagem no papel e no ambiente, o técnico português venceu o Barcelona por 2-1, em pleno Camp Nou, quebrando a invencibilidade do líder do campeonato.
A imprensa desportiva espanhola não poupou nos elogios. O jornal Marca apelidou Mourinho de "o terror do Camp Nou" e afirmando que o português "deu uma lição a todos" aqueles que duvidavam da sua capacidade de reinventar a equipa perante baixas de peso no plantel.A eficácia de Mbappé e o xadrez de Mourinho
O Barcelona assumiu o controlo da posse de bola, mas esbarrou sempre numa muralha defensiva merengue perfeitamente coordenada. A eficácia letal do Real Madrid ficou demonstrada nos pés de Kylian Mbappé, que inaugurou o marcador aos 41 minutos.
Na segunda parte, os catalães ainda responderam por intermédio de Raphinha, aos 61 minutos, devolvendo a esperança às bancadas do Camp Nou. Contudo, quando o Barcelona balanceava tudo na frente em busca da reviravolta, o Real Madrid desferiu o golpe de misericórdia. Num contra-ataque rápido aos 87 minutos, Mbappé bisou na partida e selou o triunfo final.
Até mesmo antigos críticos do treinador renderam-se à evidência. Iker Casillas, ex-capitão do Real Madrid, recorreu às redes sociais para aplaudir Mourinho, destacando o "excelente planeamento tático" do técnico português.
Com esta quinta vitória consecutiva, o Real Madrid relança oficialmente a luta pelo título da La Liga, reduzindo a distância para o eterno rival e provando que, sob o comando de José Mourinho, a corrida pelo campeonato está mais viva do que nunca.
O Barcelona assumiu o controlo da posse de bola, mas esbarrou sempre numa muralha defensiva merengue perfeitamente coordenada. A eficácia letal do Real Madrid ficou demonstrada nos pés de Kylian Mbappé, que inaugurou o marcador aos 41 minutos.
Na segunda parte, os catalães ainda responderam por intermédio de Raphinha, aos 61 minutos, devolvendo a esperança às bancadas do Camp Nou. Contudo, quando o Barcelona balanceava tudo na frente em busca da reviravolta, o Real Madrid desferiu o golpe de misericórdia. Num contra-ataque rápido aos 87 minutos, Mbappé bisou na partida e selou o triunfo final.
Até mesmo antigos críticos do treinador renderam-se à evidência. Iker Casillas, ex-capitão do Real Madrid, recorreu às redes sociais para aplaudir Mourinho, destacando o "excelente planeamento tático" do técnico português.
Com esta quinta vitória consecutiva, o Real Madrid relança oficialmente a luta pelo título da La Liga, reduzindo a distância para o eterno rival e provando que, sob o comando de José Mourinho, a corrida pelo campeonato está mais viva do que nunca.