Mourinho `cala` Camp Nou com lição tática do Real Madrid

A imprensa desportiva espanhola não poupou nos elogios. O jornal Marca apelidou Mourinho de "o terror do Camp Nou" e afirmando que o português "deu uma lição a todos" aqueles que duvidavam da sua capacidade de reinventar a equipa perante baixas de peso no plantel. A eficácia de Mbappé e o xadrez de Mourinho

O Barcelona assumiu o controlo da posse de bola, mas esbarrou sempre numa muralha defensiva merengue perfeitamente coordenada. A eficácia letal do Real Madrid ficou demonstrada nos pés de Kylian Mbappé, que inaugurou o marcador aos 41 minutos.



Na segunda parte, os catalães ainda responderam por intermédio de Raphinha, aos 61 minutos, devolvendo a esperança às bancadas do Camp Nou. Contudo, quando o Barcelona balanceava tudo na frente em busca da reviravolta, o Real Madrid desferiu o golpe de misericórdia. Num contra-ataque rápido aos 87 minutos, Mbappé bisou na partida e selou o triunfo final.



Até mesmo antigos críticos do treinador renderam-se à evidência. Iker Casillas, ex-capitão do Real Madrid, recorreu às redes sociais para aplaudir Mourinho, destacando o "excelente planeamento tático" do técnico português.



Com esta quinta vitória consecutiva, o Real Madrid relança oficialmente a luta pelo título da La Liga, reduzindo a distância para o eterno rival e provando que, sob o comando de José Mourinho, a corrida pelo campeonato está mais viva do que nunca.

