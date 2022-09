Mourinho com estreia amarga, Jesus mais feliz em tarde vitoriosa para o Braga

Os transalpinos, atuais vencedores da Liga Conferência Europa, surpreenderam pela negativa no encontro da primeira jornada do Grupo C, com uma derrota na Bulgária, por culpa dos golos de Cauly, aos 72 minutos, e de Nonato (88), com o suplente utilizado Shomurodov (86) a marcar para a equipa de Mourinho.



Na Roma, que somou o segundo desaire consecutivo para todas as competições, o luso Rui Patrício não foi opção para José Mourinho, que preferiu apostar no ex-Benfica Svilar.



No outro desafio do agrupamento, entre os finlandeses do HJK Helsínquia e os espanhóis do Betis, um ‘bis’ do avançado Willian José (45+3 e 64) resolveu o duelo a favor dos andaluzes (2-0), que contaram com William Carvalho de início e Rui Silva no ‘banco’.



Com estes desfechos, Roma e HJK estão no fim da tabela sem pontos somados, enquanto os búlgaros e espanhóis partilham a liderança, com três.



Já em Istambul, em partida da ‘poule’ B, Jorge Jesus teve razões para sorrir, diante de um opoente que já tinha passado pelo caminho do Fenerbahçe esta temporada, ditando o afastamento do emblema turco na segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupo da Liga dos Campeões.



Com Miguel Crespo entre os titulares, os turcos vingaram-se da eliminação, face aos tentos de Gustavo Henrique (35) e do mais recente reforço Batshuayi (90+2), já em tempo de compensação, em resposta ao golo de Tsygankov (63).



O Rennes, de França, foi a Larnaca, Chipre, vencer o AEK, de Gus Ledes e Rafael Lopes, por 2-1, juntando-se à equipa de Jorge Jesus na liderança no grupo, ambos com três pontos.



No norte da Europa, em Malmö, o Sporting de Braga entrou na melhor maneira no Grupo D da competição, graças aos golos de Bruno Rodrigues, que inaugurou o marcador, aos 30, e Ricardo Horta, de grande penalidade, aos 70.



Na próxima jornada, os bracarenses medem forças com os alemães do Union Berlim, que hoje, sem o luso Diogo Leite, foram superados pelos belgas do Union Saint-Gilloise (1-0).



De resto, o Arsenal, com Fábio Vieira de início, mas sem Cédric Soares, venceu em Zurique, por 2-1, com golos de Marquinhos e Nketiah, no Grupo A, enquanto PSV Eindhoven e Bodo/Glimt empataram a um golo.