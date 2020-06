Mourinho com Kane e Son ainda sonha alcançar a "Champions"

Um escasso ponto somado nas últimas três rondas, face aos desaires com Chelsea (2-1 fora) e Wolverhampton (3-2 em casa) e ao empate no reduto do Burnley (1-1), atrasaram o Tottenham, que acusou muito as lesões de Harry Kane e Son Heung-min.Desta forma, o "onze" de José Mourinho só poderá chegar à edição 2020/21 da Liga dos Campeões via "Premier League", o que significa ficar num dos primeiros quatro lugares, presentemente ocupados por Liverpool, Manchester City, Leicester e Chelsea.O Leicester, surpreendente terceiro colocado, também está distante, a 12 pontos, pelo que a única possibilidade realista passa por disputar a última vaga com o Chelsea, quarto colocado, que conta mais sete pontos do que os vizinhos londrinos.O perigo, para ao "spurs", que estão longe até de assegurarem um lugar na Liga Europa, também vem de trás, pois o Arsenal está a apenas a um ponto, o Burnley e o Cristal Palace a dois, o Everton a quatro, o Newcastle a seis e o Southampton a sete.





A recuperação de Kane e Son poderá ser uma ajuda preciosa para os ainda vice-campeões europeus em título, que, nas 17 rondas sob o comando de Mourinho, somaram 27 pontos, correspondentes a oito vitórias, três empates e seis derrotas (29-23 em golos).





Uma campanha intermitente



O Sheffield United e o Southampton só contabilizaram menos um ponto, o Burnley e o Crystal Palace três, o Arsenal e o Everton quatro e o Chelsea cinco.Na "Champions" logrou o apuramento para os "oitavos", com um 4-2 caseiro ao Olympiacos, na quinta ronda da fase de grupos, ao qual se seguiu um desaire por 3-1 no reduto do Bayern Munique.Na Taça de Inglaterra, o Tottenham superou o secundário Middlesbrough e o Southampton em jogos de repetição da terceira e quarta rondas, para "tombar" nos "oitavos", em casa, perante o Norwich, no desempate por grandes penalidades.

Em 26 jogos pelos "spurs", Mourinho soma um total de 11 vitórias, seis empates e nove derrotas, com 42 golos marcados e 38 sofridos.