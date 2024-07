Mourinho começa a ganhar na "Champions"

O jogo da primeira mão da segunda ronda de qualificação do Caminho das Ligas para a Liga dos Campeões foi o primeiro embate oficial do treinador português pelo histórico clube turco, a cujo comando chegou esta época.Se passar, como indicia a vantagem e ainda o ter a segunda mão, na próxima terça-feira, em Istambul, o Fenerbahçe jogará contra o Lille, da Liga francesa de futebol.O outro golo do histórico clube de zona asiática de Istambul, já 19 vezes campeão nacional, foi apontado pelo internacional turco Ferdi Kadioglu, aos 73.O Lugano abrira o marcador aos quatro minutos, pelo marroquino El Wafi, 'faturando' os outros tentos aos 64, por Bislimi, e aos 90+4, pelo argentino Valenzuela.O jogo foi arbitrado pelo português Tiago Martins.