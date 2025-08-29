Última Hora
Mourinho despedido pelo Fenerbahçe

por RTP
Reuters

O treinador português de 62 anos sai do Fenerbahce. A informação foi avançada pelo clube turco nas redes sociais.

"Estamos a despedir-nos de José Mourinho, treinador da nossa equipa profissional de futebol A desde a temporada 2024-2025. Agradecemos pelos seus esforços em prol do nosso clube e desejamos sucesso na sua carreira futura".



Esta saída surge depois da equipa do Fenerbahçe ter perdido com o Benfica, no acesso à Liga dos Campeões, esta quarta-feira, por 1-0.  

A etapa de Mourinho na Turquia durou apenas um ano, depois de ter chegado no verão passado com o objetivo de levar o Fenerbahçe de volta à maior competição europeia, algo que não conseguiu.

Nomeado treinador do Fenerbahçe em junho de 2024, o português não conseguiu, na temporada passada, reconquistar o título do campeonato para os "canários" de Istambul, que lhes escapa desde 2014.

O ex-treinador do Chelsea, Real Madrid e Inter de Milão, vencedor de duas Ligas dos Campeões (2004 com o Porto e 2010 com o Inter de Milão), passou por vários contratempos na Turquia.
 


