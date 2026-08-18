Mourinho oficializa contrato e diz ser "mais emocional" o regresso a Madrid

"O Real Madrid, do ponto de vista profissional, é o topo da carreira de um treinador e, seguramente, também para um jogador", afirmou o técnico português em declarações à Real Madrid TV, após o ato oficial da assinatura.



Mourinho, que já tinha sido anunciado há dois meses e já trabalha desde então no clube, entra no Real Madrid pela segunda vez na carreira, depois de uma passagem entre 2010 e 2013.



"Tem um lado, obviamente, emocional, afetivo, é como voltar a casa. Emocionalmente, é mais bonito do que da primeira vez, porque nessa ocasião era o sentimento de chegar ao topo da carreira de treinador e, agora, tem este lado mais emocional", referiu.



Numa cerimónia privada de assinatura de contrato, com a presença do presidente do clube, Florentino Pérez, José Mourinho foi presenteado também com um relógio e uma camisola com o seu nome inscrito.



"Agora que estou de volta com esta responsabilidade, podem imaginar o que significa para mim trabalhar para o Real Madrid e este é um princípio que todos em Valdebebas seguem, que todos nós sentimos", acrescentou.



O treinador, de 63 anos, chega ao Real Madrid após uma época quase incompleta no Benfica, que assumiu em setembro de 2025, já depois de ser despedido do Fenerbahçe. Pelas `águias`, não conquistou qualquer troféu.



O Benfica, que venceu a Supertaça ainda sob o comando do antecessor, Bruno Lage, foi eliminado da Taça da Liga e da Taça de Portugal, e no campeonato, mesmo sem qualquer derrota, terminou em terceiro, falhando a presença na Liga dos Campeões desta temporada.



Nos `merengues`, Mourinho vai trabalhar com o internacional português Bernardo Silva, reforço do Real Madrid que terminou contrato com o Manchester City e rumou à capital espanhola.