Futebol Internacional
Mourinho vai mesmo ser treinador do Real Madrid se Florentino Pérez vencer as eleições
As eleições estão marcadas para domingo. A confirmação foi dada ontem à noite pela candidatura de Florentino Pérez.
Mourinho participa num vídeo, publicado nas redes sociais, vestido com o equipamento da equipa e diz "SIM" em espanhol.
O outro candidato às eleições é Enrique Riquelme, que se vencer já disse que não conta com Mourinho.
O outro candidato às eleições é Enrique Riquelme, que se vencer já disse que não conta com Mourinho.