Mourinho vai mesmo ser treinador do Real Madrid se Florentino Pérez vencer as eleições

Mourinho vai mesmo ser treinador do Real Madrid se Florentino Pérez vencer as eleições

As eleições estão marcadas para domingo. A confirmação foi dada ontem à noite pela candidatura de Florentino Pérez.

RTP /

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Mourinho participa num vídeo, publicado nas redes sociais, vestido com o equipamento da equipa e diz "SIM" em espanhol.

O outro candidato às eleições é Enrique Riquelme, que se vencer já disse que não conta com Mourinho.

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