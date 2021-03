Moussa Dembelé sofre uma quebra de tensão e desmaia no treino do Atlético de Madrid

O futebolista francês do Atlético de Madrid Moussa Dembélé teve hoje uma quebra de tensão durante o treino e desmaiou, caindo de costas no relvado, situação testemunhada por jornalistas espanhóis durante os 15 minutos da sessão abertos à imprensa.