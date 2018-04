Multimilionário faz proposta de 915 milhões de euros pelo estádio de Wembley

Lusa Comentários 26 Abr, 2018, 16:19 | Futebol Internacional

O organismo revelou ter recebido uma proposta de compra, sem identificar de quem veio a oferta, mas a BBC avança que a mesma terá partido de Shahid Khan, num valor de 800 milhões de libras (cerca de 915 milhões de euros).



A proposta seria dividida em 500 milhões de libras (574 ME) pelo estádio, com capacidade para 90.000 espetadores, e 300 para a Federação inglesa, a qual manteria o Club Wembley, de organização de eventos no recinto desportivo.



"A possibilidade de adquirir o estádio de Wembley é um exemplo de compromisso para com o Reino Unido e a sua visão de nos ajudar a aumentar nosso desporto", disse o vice-presidente executivo da Liga norte-americana de futebol americano, Mark Waller.



Shahid Khan, empresário de origem paquistanesa, além de ser dono do Fulham, formação que está perto de subir ao principal escalão do futebol inglês, tem ainda uma equipa de futebol americano, os Jacksonville Jaguars, que atuam na Liga Profissional de Futebol Americano (NFL).



O estádio de Wembley foi inaugurado em 2007 e teve um custo de 866 milhões de euros. Localizado em Londres, recebe todos os anos as meias-finais e a final da Taça de Inglaterra, assim como a final da Taça da Liga.



Também os Play offs de promoção para a ‘Premier League’ são jogados no emblemático recinto, que abre igualmente as portas a partidas da NFL.



Na atual temporada a arena de Wembley acolheu o Tottenham Hostpur durante o campeonato inglês, após a demolição do White Hart Lane, recinto dos 'Spurs', que dará lugar a um renovado estádio para a formação londrina.