Mundial 2027: Francisco Neto pede Portugal fiel à identidade em Larne

O selecionador feminino de futebol, Francisco Neto, pediu esta quinta-feira uma equipa fiel à sua identidade na primeira mão do play-off de apuramento para o Mundial2027, frente à Irlanda do Norte, reforçando que as portuguesas terão de ser “muito maduras”.



“Não podemos perder a nossa identidade. É aquilo que queremos procurar impor no nosso jogo, sabendo que vai ser sempre difícil quando jogamos fora”, afirmou Francisco Neto, na antevisão do encontro de sexta-feira, no Inver Park, em Larne.



Em declarações ao Canal 11, o técnico reconheceu a força física e a verticalidade do conjunto norte-irlandês.



“É uma equipa que gosta de pressionar, gosta de saltar para vir pressionar as linhas defensivas, empurrar as equipas adversárias para trás”, explicou, acrescentando que a Irlanda do Norte aposta num jogo de “primeira e segunda bolas” e nos lances de bola parada.



Francisco Neto reforçou que Portugal terá de ser “competente” para contrariar as características das irlandesas.



“Vai haver momentos em que vamos ter que saber sofrer. A este nível, é preciso saber sofrer, mas há momentos em que temos que impor o nosso jogo e, nesses momentos, temos que ser realmente competitivos”, sublinhou.



Questionado sobre as soluções ofensivas disponíveis, perante as lesões de Kika Nazareth e Ana Capeta e a gravidez de Diana Silva, num conjunto que também perdeu por lesão Pauleta, o selecionador rejeitou a ideia de procurar substituir individualmente as jogadoras indisponíveis, defendendo antes a valorização das características de cada elemento.



“Todas elas são únicas para nós. Não queremos cair no erro de ter outra jogadora a querer fazer aquilo que a Francisca [Kika] fazia, como não queremos que a Francisca, quando está connosco, faça o trabalho de outras. Só temos é que perceber as características das nossas colegas e, enquanto grupo, perceber de que forma podemos potenciar cada uma delas dentro da nossa ideia de jogo”, salientou.



Francisco Neto destacou a experiência do grupo, que inclui jogadoras com presença em Europeus e no último Mundial de sub-20, na Polónia, mas também a integração de jovens internacionais.



“É um Portugal mais experiente naquilo que têm sido os últimos anos”, afirmou, lembrando a integração de Carolina Tristão, Nair Pina e Francisca Castro, que estiveram no Mundial de sub-20.



Antes, a capitã Dolores Silva pediu concentração máxima para o encontro frente à Irlanda do Norte.



“Temos de estar muito concentradas, muito focadas naquilo que temos de fazer, no nosso trabalho e, acima de tudo, no nosso querer, no querer ganhar este jogo já amanhã [sexta-feira], marcar já uma presença forte”, afirmou Dolores Silva.



A médio também desvalorizou as condições do encontro, disputado num relvado sintético e com dimensões diferentes das habituais, considerando que estas não podem servir de desculpa.



“É uma equipa muito combativa e vai procurar pegar nesse querer, nessa fome de marcar presença no Mundial, e nós temos de ser superiores a isso. Temos de ser Portugal, sem medo algum, sem qualquer tipo de desculpas. As condições vão ser as mesmas para as duas equipas”, sustentou.



Na sexta-feira, Portugal defronta a Irlanda do Norte, na primeira mão do primeiro play-off de apuramento para o Mundial de 2027, antes de receber a seleção norte-irlandesa, em 13 de outubro, no Estádio Municipal de Portimão.



Caso ultrapasse a Irlanda do Norte, Portugal vai defrontar a vencedora do duelo entre Croácia e Islândia, na derradeira eliminatória, com jogos em 26 de novembro e 05 de dezembro.



O Mundial2027 vai disputar-se no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho.



Portugal procura repetir a presença inédita de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, onde foi eliminado na fase de grupos, após perder com os Países Baixos (0-1), vencer o Vietname (2-0) e empatar com os Estados Unidos (0-0).