Mundial clubes. Abel Ferreira tenta o título maior

No sábado, o "verdão" ganhou o direito a disputar a edição 2020 do Mundial de clubes, adiada para 2021 devido à pandemia da covid-19, ao bater o Santos por 1-0, na terceira final 100% brasileira da "Champions" da CONMEBOL, no Maracanã.Um golo do suplente Breno Lopes, aos 90+9 minutos, deu ao conjunto de Abel Ferreira o título sul-americano e o direito de sonhar com o Mundial, que ficou a dois triunfos de distância, já que os brasileiros começam nas meias-finais.





Um golo de Roberto Firmino, aos 99 minutos, derrotou o atual treinador do Benfica, que, pelo "Fla", venceu Taça Libertadores, campeonato brasileiro, as supertaças sul-americana e brasileira, o campeonato Carioca e a Taça Guanabara.Mourinho conquistou o direito de disputar o título mundial em 2004 e 2010, mas, após os cetros europeus, mudou sempre de clube, primeiro do FC Porto para o Chelsea e depois do Inter de Milão para o Real Madrid, pelo que nunca pôde sequer tentar.





e, em 2010, o Inter de Milão ganhou liderado pelo também espanhol Rafa Benítez.depois de vencer a Taça dos Campeões de 1986/87, Artur Jorge rumo ao Racing Paris, sendo substituído pelo entãoNum embate inesquecível, devido à neve que cobriu o relvado do Estádio Nacional de Tóquio, o "onze" de Ivic ganhou por 2-1, após prolongamento, graças a um golo do argelino Rabah Madjer, que já tinha sido um dos "heróis" do 2-1 ao Bayern, em Viena.

O húngaro Béla Guttmann, que conduziu os encarnados aos triunfos na Taça dos Campeões em 1960/61 e 1961/62, esteve na final de 1961 e o chileno Fernando Riera na de 1962, edição em que o Santos ganhou por 3-2 em casa, com um "bis" de Pelé, e por 5-2 na Luz, com mais três do "rei".