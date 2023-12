Mundial clubes: Al Ahly volta a terminar na terceira posição

O Al Ahly, do Egito, terminou hoje pela quarta vez na sua história o Mundial de clubes de futebol no terceiro lugar, desta vez após bater os japoneses do Urawa Reds, por 4-2, na Arábia Saudita.

No Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, o emblema do Cairo, atual campeão africano, disputou pela nona vez a competição e igualou o seu melhor resultado de sempre, repetindo o feito de 2006, 2021 e 2022.



No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, Yasser Ibrahim (19 minutos), Percy Tau (25), Yoshio Koizumi (60 na própria baliza) e Ali Maâloul (90+8) fizeram os golos do Al Ahly, enquanto Kante (43) e Scholz (54, de grande penalidade) marcaram para o Urawa Reds, naquela que foi a terceira participação dos nipónicos.



A final está agendada para hoje (18:00 horas de Lisboa), também em Jeddah, mas no Estádio Rei Abdullah, com o campeão europeu Manchester City, de Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, a defrontar o Fluminense, que conquistou a Taça Libertadores.



A próxima edição do Mundial de clubes, que vai acontecer em 2025, vai passar a ter 32 clubes, em vez de apenas sete, com Benfica e FC Porto a terem já lugar garantido.