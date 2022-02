Mundial clubes: Al Jazira, de Keizer, marca encontro com Al Hilal, de Jardim

No Estádio Mohammad Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o 'onze' do ex-técnico do Sporting superou o conjunto de Taiti, da Polinésia Francesa, sem dificuldades, num embate que resolveu na primeira parte, com três golos.



Zayed Al Ameri, aos cinco minutos, Ahmed Al Hashmi, aos 25, e o central sérvio Milos Kosanovic, aos 41, marcaram os tentos do conjunto do treinador holandês na primeira parte, sendo que o autor do primeiro tento ainda teve mais dois anulados.



No início da segunda metade, a formação da Oceânia - substituta dos neozelandeses do Auckland City, que renunciaram devido à pandemia da covid-19 -- ainda reduziu, graças a um autogolo do marroquino Rabii Mohammed, logo aos 48 minutos.



Mas, as esperanças do conjunto de Taiti duraram pouco, já que, aos 63 minutos, o senegalês Abdoulay Diaby, ex-jogador do Sporting (2018/19 e 2019/10), repôs os dois três tentos de vantagem para o clube dos Emirados Árabes Unidos.



Desta forma, o Al Jazira marcou encontro na segunda ronda com os sauditas do Al Hilal, treinados pelo português Leonardo Jardim, num encontro marcado para domingo. O vencedor defronta nas meias-finais, na quarta-feira, os ingleses do Chelsea.



A edição 2021 do Mundial de clubes, adiada para 2022 devido à pandemia da covid-19, prossegue no sábado, com o primeiro encontro da segunda ronda, entre o Al-Ahly, do Egito, e o Monterrey, do México.



O vencedor deste encontro medirá forças nas meias-finais, num encontro agendado para terça-feira, os brasileiros do Palmeiras, comandados pelo treinador português Abel Ferreira.