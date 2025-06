Mundial clubes: Bayern esmaga Auckland e faz história

Em Cincinnati, nos Estados Unidos, já com um 6-0 no marcador, Musiala, que não atuava desde o início de abril devido a lesão, situação que o fez falhar a parte final da Bundesliga e a Liga das Nações com a Alemanha, foi lançado na segunda parte e marcou três golos, no festival bávaro que aconteceu no Estádio TQL.



Esta foi a maior vitória de sempre desde que a FIFA ‘pegou’ nesta competição, superando os 6-1 dos sauditas do Ah Ahli, em 2021 e na altura de Leonardo Jardim, sobre o Al Jazira, do Emirados Árabes Unidos.



Só na primeira parte, frente aos campeões da Oceânia, com Raphaël Guerreiro a titular e na estreia do central Tah (ex-Leverkusen), o Bayern marcou seis, com uma sociedade franco-germânica de sucesso.



Os gauleses Coman (seis e 22 minutos) e Olise (20 e 45+3) bisaram e Boey (18), lateral francês, também marcou, com Müller igualmente a assinar o seu nome no filme do jogo.



O veterano avançado germânico, de saída do Bayern após quase duas décadas, fechou a contagem e chegou aos dois dígitos no marcador, aos 89 minutos.



João Palhinha assistiu a tudo do banco do campeão alemão, enquanto Guerreiro acabou substituído aos 61 minutos.



Na segunda-feira, é a vez de o Benfica entrar em campo no Grupo C, frente ao Boca Juniors, com o Auckland City a ser o adversário dos ‘encarnados’ na segunda jornada.



Benfica e Bayern medem forças em 24 de junho, em Charlotte, na terceira e última ronda do agrupamento.