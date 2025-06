Mundial clubes. Benfica joga acesso aos quartos de final com o Chelsea

Segundo melhor da fase de grupos, com sete pontos e 9-2 em golos, e único fora do ‘top 5’ europeu a chegar à fase a eliminar, o conjunto ‘encarnado’ parte, ainda assim, como ‘outsider’, face a um dos ‘grandes’ da Premier League.









Vencedor da Liga Conferência e quarto no campeonato interno em 2024/25, o Chelsea tem um dos planteis mais caros da Europa, num lote em que se inclui o médio argentino Enzo Fernández, que os ‘blues’ contrataram ao Benfica por 121 milhões de euros, e os portugueses Pedro Neto e Dário Essugo, reforço para 2025/26.Os londrinos surgem como favoritos, também pelo passado entre ambos, já que venceram os três jogos, todas pela diferença mínima, por 1-0 na Luz e por 2-1 em Stamford Bridge, nos quartos de final da ‘Champions’ de 2011/12, e por 2-1 em Amesterdão, na final da Liga Europa de 2012/13.No renovado Mundial de clubes, o Chelsea só conseguiu, no entanto, ser segundo no Grupo D, pois venceu o Los Angeles FC (2-0) e o Espérance Tunis (3-0), mas, pelo meio, foi derrotado por 3-1 pelo Flamengo, que ganhou o agrupamento.O Benfica fez bem melhor, pois arrebatou o Grupo C, num trajeto que começou com um empate 2-2 com o Boca Juniors, prosseguiu com uma goleada por 6-0 sobre o Auckland City e acabou com um inédito triunfo sobre o Bayern Munique, por 1-0.Um golo do norueguês Schjelderup, aos 13 minutos, e um ‘enorme’ Trubin, selaram a primeira vitória de sempre dos ‘encarnados’ face aos bávaros, depois de três empates e 10 derrotas, em Charlotte, que também será palco do jogo de hoje.Para o confronto com os ‘blues’, o treinador Bruno Lage já tem a equipa na máxima força, uma vez que o defesa esquerdo espanhol Álvaro Carreras e o avançado italiano Belotti regressam após castigo, e Florentino e Renato Sanches estão, aparentemente, recuperados de lesão.Os ‘encarnados’ vão em busca dos ‘quartos’ e também de um prémio de 12,150 milhões de euros (ME), para juntar aos 26,126 ME já embolsados – 14,6 ME pela presença, 3,7 ME pelos dois triunfos, 926.000 pelo empate e 6,9 ME pela qualificação para os ‘oitavos’.O Benfica e o Chelsea defrontam-se pela quarta vez, no segundo encontro dos oitavos de final do renovado Mundial de clubes, marcado para as 16:00 locais (21:00 em Lisboa), no Bank of América Stadium, em Charlotte, Estados Unidos. Antes, há clássico brasileiro, entre Palmeiras e Botafogo.