Mundial clubes. Chelsea tenta vingar 2012

Os bicampeões sul-americanos são os principais "outsiders", depois de terem sido a grande deceção há um ano – eliminados nas "meias" pelos mexicanos do Tigres -, numa competição ainda com o Monterrey, do México, o estreante AS Pirae, de Taiti, da Polinésia Francesa, e o anfitrião Al Jazira.A 18.ª edição da prova que sucedeu à Taça Intercontinental – disputada de 1960 e 2004, entre os campeões da Europa e da América do Sul – tem sido marcada pelo domínio da Europa, que vai em oito vitórias consecutivas e conta 13 títulos.Há uma década, o avançado peruano Paolo Guerrero foi o herói do triunfo do conjunto paulista, ao marcar, aos 69 minutos, o único tento da final, para impedir o sucesso do conjunto de Rafa Benítez, no qual só se mantém Azpilicueta, entre os utilizados.Os ingleses entram nas meias-finais e há três clubes que podem enfrentar, sendo que as hipóteses são o Al Hilal e ainda o Al Jazira e o AS Pirae, dois clubes que dão o pontapé de saída na prova, em embate marcado para quinta-feira.





Os congoleses do TP Mazembe, os marroquinos do Raja Casablanca, os japoneses do Kashima Antlers, o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e os mexicanos do Tigres, na última edição (0-1 na final com o Bayern Munique), foram os autores dos feitos.







Palmeiras á espreita







Do outro lado do quadro, os primeiros a entrar em ação são os dois conjuntos com mais presenças no Mundial: os egípcios do Al Ahly, na sétima participação, e os mexicanos do Monterrey, que vão para a quinta – nenhum dos outros tem mais de uma.O vencedor, de um duelo que se espera equilibrado, segue para as meias-finais e um embate comHá um ano, a formação paulista tornou-se apenas a quinta campeã sul-americana a falhar a final e a única a ficar fora do pódio, já que, após ser eliminada pelo Tigres, perdeu o jogo do "bronze" nos penáltis, para o Al-Ahly, que pode reencontrar.Além dos paulistas, apenas tinham falhado a presença no jogo decisivo os também brasileiros do Internacional (2010) e do Atlético Mineiro (2013), os colombianos do Atlético Nacional (2016) e os argentinos do River Plate (2018).Se Palmeiras e Chelsea não "furarem" desde vez os prognósticos, então, em 12 de fevereiro, um sábado, terá lugar a final esperada, no Estádio Mohammed bin Zayed, em Abu Dhabi, para se encontrar um novo campeão do Mundo de clubes, o 11.º.

O ranking da prova é liderado pelos espanhóis do Real Madrid, com quatro títulos - três deles com o português Cristiano Ronaldo na equipa -, contra três dos compatriotas do FC Barcelona, nas três finais com golos do argentino Lionel Messi, e dois de Bayern Munique e Corinthians, em 17 edições.