Mundial clubes. Defesa monstruosa de Courtois coloca Real Madrid nas meias

Gonzalo García, aos 10 minutos, e Fran García, aos 20, deram cedo uma boa vantagem aos ‘merengues’, que a conservaram até aos descontos, nos quais Max Beier reduziu, aos 90+3, para, de imediato, aos 90+4, o suplente francês Kylian Mbappé voltar a colocar o avanço em dois tentos, com golo 44 da época.



O encontro parecia, definitivamente, fechado, mas, aos 90+5 minutos, Huijsen cometeu penálti sobre Guirassy e foi expulso, com o guineense a reduzir, aos 90+8, para, na última jogada, aos 90+9, o Dortmund quase forçar o prolongamento, valendo ao Real Madrid um defesa ‘impossível’ de Courtois, a remate de Sabitzer.



Neste primeiro Mundial de clubes alargado, a 32 clubes, o conjunto 15 vezes campeão europeu continua, assim, na corrida a repetir os cinco cetros no anterior formato (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022) e também as três vitórias na antecessora Taça Intercontinental (1960, 1998 e 2002).



O maior ‘problema’ é o que segue, já que, nas meias-finais, o conjunto agora comandado pelo ex-jogador ‘merengue’ Xabi Alonso, contratado ao Bayer Leverkusen para suceder ao italiano Carlo Ancelotti, vai ter pela frente o campeão europeu em título Paris Saint-Germain, que hoje bateu o Bayern Munique por 2-0.



No MetLife Stadium, em East Rutherford, o jogo foi antecedido, com todos os outros dos ‘quartos’, por um minuto de silêncio em memória de Diogo Jota, e do irmão André Jota, sendo visível a emoção no ex-Liverpool Trent Alexander-Arnold.



O Borussia Dortmund foi a primeira equipa a rematar com perigo, por Brandt, de cabeça, após centro da esquerda de Svensson, aos seis minutos, mas o remate saiu ao lado.



O Real Madrid não demorou, porém, a assumir o comando do encontro e adiantou-se logo aos 10 minutos, com Arda Güller a fazer um centro perfeito para Gonzalo García, que, no meio dos centrais, desviou com classe de pé direito.



Em vantagem, os ‘merengues’ ficaram ainda mais por cima e, aos 20 minutos, chegaram ao segundo golo, com Gonzalo García a colocar em Alexander-Arnold e este a centrar rasteiro para o remate imparável de pé esquerdo de Fran García.



Até ao intervalo, o Borussia Dortmund teve mais tempo a bola, mas, em transições rápidas, foi o Real Madrid que ficou mais perto de marcar, nomeadamente por Bellingham, aos 27 minutos, e Vinícius, aos 40. Ambos falharam o ‘alvo’.



Para a segunda parte, os alemães entraram com três alterações e mais ofensivos, mas Brandt (58 minutos) atirou muito ao lado, Max Beier (61) para defesa de Courtois e, com o passar do tempo, o Dortmund começou a desacreditar.



Os espanhóis começaram, por seu lado, a ameaçar o terceiro, nomeadamente por Güller (69 e 90+1 minutos), Modric (74), Valverde (90+1) e Rüdiger (90+1), que, do outro, lado, cortou muito mal uma bola e ofereceu o golo a Max Beier (90+3).



A formação alemã estava a um golo do empate, mas, na jogada imediata, aos 90+4 minutos, o Real Madrid repôs a vantagem em dois golos, num remate acrobático de Mbappé, assistido por Güller.



Na jogada seguinte, Guirassy conseguiu, porém, isolar-se e foi carregado na área por Huijsen, que foi expulso. Já aos 90+8 minutos, o guineense bateu forte o penálti, para a direita de Courtois, não lhe dando hipóteses.



O jogou estava a acabar, mas o Borussia Dortmund ainda teve um último ataque: Yan Couto, ex-Braga, centrou da direita, Sabitzer dominou com o peito, no coração da área, e rematou junto ao poste direito, para o empate, mas o belga não deixou.



Nas meias-finais, o Real Madrid vai medir forças, na quarta-feira, com os franceses do Paris Saint-Germain, que também hoje bateram os alemães do Bayern Munique por 2-0.