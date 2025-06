Mundial clubes: Dortmund empata na estreia, River Plate entra a vencer

No Grupo F, em East Rutherford, na zona de Nova Jérsia, Dortmund e Fluminense ficaram a zero, numa partida em que os brasileiros até foram superiores aos germânicos, ficando perto do que seria a primeira grande surpresa da competição. (Foto: Justin Lane - EPA)

Isso só não aconteceu devido à excelente exibição do guardião suíço Kobel, que manteve a baliza dos alemães a zero, num 'gigante' MetLife Stadium com apenas 34 mil adeptos nas bancadas, quando tem capacidade para 82 mil.Destaque ainda para a estreia no Borussia de Jobe Bellingham, médio inglês de 19 anos, irmão de Jade Bellingham, agora no Real Madrid, mas que também passou por Dortmund muito jovem.Alemães e brasileiros ficam agora à espera para ver qual o resultado do outro encontro do grupo, agendado para 23:00 (horas de Lisboa), que irá opor os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, do técnico português Miguel Cardoso, e os sul-coreanos do Ulsan Hyundai.No Grupo E, em Seattle, as bancadas do Lúmen Field ainda estiveram mais despidas (12 mil espetadores num recinto com capacidade para 68 mil) no triunfo do River Plate sobre os japoneses do Urawa Reds (3-1), numa partida em os argentinos mostraram que pode ir longe na prova.Marcos Acuna, antigo lateral do Sporting, assinou duas assistências na partida, primeiro no golo de Colidio, aos 12 minutos, e depois no lance do terceiro, marcado por Mesa, aos 74, no tento que acabou com as dúvidas no vencedor da partida.Já depois de Driussi, aos 48 minutos, ter feito o 2-0 para o River, Matsuo reduziu a diferença, aos 58, na marcação de uma grande penalidade a castigar falta precisamente de Acuna.No outro encontro do grupo, já de madrugada, o vice-campeão europeu Inter Milão defronta os mexicanos do Monterrey, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia.