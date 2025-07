Mundial clubes. Dortmund está nos "quartos"

Em Atalanta, Serhou Guirassy, internacional pela Guiné-Conacri, bisou na primeira parte para o Dortmund, numa partida em que os germânicos até podiam ter chegado ao intervalo com uma vantagem ainda maior, mas a segunda metade acabou por ser quase toda dos mexicanos, que quase "sufocaram" o rival até ao apito final.



O Borussia acabou por aguentar a vantagem mínima e segue agora para os "quartos" em que vai encontrar o Real Madrid, recordista da prova, num duelo totalmente europeu.



Os espanhóis superaram também na terça-feira a Juventus, com um triunfo por 1-0.



Os quartos de final do Mundial de clubes, pela primeira vez disputado por 32 equipas, arranca em 4 de julho com o Palmeiras-Chelsea e o Fluminense-Al Hilal.