Mundial Clubes. Espérance Tunis goleia Al Sadd e fica em quinto

Os tunisinos do Espérance Tunis golearam esta terça-feira o Al-Sadd, do Qatar, por 6-2, no jogo de atribuição do quinto e sexto lugares do Mundial de Clubes de futebol, num jogo em que Elhouni fez um ‘hat-trick’.