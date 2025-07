Mundial clubes. Fluminense elimina Inter

Em Charlotte, com golos a abrir e a fechar a partida, o conjunto do Rio de Janeiro acabou por ser superior a um Inter que desperdiçou várias oportunidades claras de golo, sobretudo na segunda parte, mas que pareceu sempre limitado a nível físico.



O Fluminense cumpriu para já a grande surpresa dos oitavos de final e reforçou a presença brasileira nos ‘quartos’, numa altura em que os clubes europeus pareciam estar a ‘varrer’ esta eliminatória.



Os brasileiros reagiram claramente melhor aos 32 graus de temperatura que se registaram no Bank of America Stadium, palco que há dois dias viu o Benfica despedir-se da prova.



O argentino German Cano, jogador de 37 anos, deu vantagem ao Fluminense logo aos três minutos, num lance em que a defensiva do Inter bem como o guarda-redes Sommer ficaram a ver jogar.



Os italianos foram para esta partida como claros favoritos, apesar de o Fluminense já ter dado um aviso das suas intenções quando empatou a zero com o Borussia Dortmund na fase de grupos, e nunca conseguiram ser verdadeiramente superiores aos brasileiros.



O histórico emblema do Rio de Janeiro chegou a fazer o 2-0 ainda durante a primeira parte, mas o lance acabou anulado por fora de jogo.



Na segunda metade, o Fluminense pareceu sempre mais adaptado, naturalmente, ao calor, com o Inter a ter muitas dificuldades nos duelos individuais.



Mesmo assim, a equipa agora comandada pelo romeno Christian Chivu fez o suficiente para chegar ao empate, com o central holandês Stefan de Vrij a ter um falhanço incrível e o argentino Lautaro Martínez a acertar com estrondo no poste.



Com os italianos lançados no ataque, já numa fase em que não defendiam e que procuravam desesperadamente levar a decisão para prolongamento, Hércules, aos 90+3 minutos, acabou por tirar qualquer dúvida no vencedor da partida.



O Fluminense fica agora à espera do vencedor do duelo entre Manchester City, atual detentor do título, e Al Hilal, da Arábia Saudita, marcado ainda para hoje (madrugada de terça-feira em Lisboa), para conhecer o adversário dos quartos de final.