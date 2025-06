Mundial clubes. `Génio` de Paulinho permite a Abel Ferreira bater Renato Paiva

O jogador de 24 anos, contratado ao Atlético Mineiro, marcou, aos 100 minutos, o único tento de um jogo com raríssimas ocasiões de golo, depois de entrar aos 63 e antes de sair aos 103, já que, devido a problemas físicos, está a ser utilizado com ‘pinças’.



Paulinho recebeu a bola na direita, fletiu para o meio e, já na área, sobre a direita, atirou rasteiro de pé esquerdo, com a bola a desviar ligeiramente em Alexander Barboza e a entrar junto do poste direito da baliza de John Victor.



No primeiro jogo dos ‘oitavos’, disputado no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, o jogo começou com muito confronto físico e a bola longe das balizas, tendência que se prolongou até ao intervalo.



Depois de ter estado por baixo grande parte da primeira parte, o Botafogo construiu a primeira ocasião, aos 43 minutos, mas, depois de ganhar sucessivos ressaltos, Marlon Freitas rematou muito mal e, na resposta, já aos 45+6, Richard Ríos atirou muito forte, de fora da área, mas a bola saiu a rasar a barra.



O ‘verdão’ também foi melhor na segunda parte, mas, perante um Botafogo muito bem escalonado defensivamente, foram escassas as ocasiões de golo, merecendo apenas destaque os remates de Estêvão (47 minutos) e Maurício (60 e 73).



No prolongamento, Ríos voltou a testar o seu pontapé de fora da área, aos 97 minutos, mas John defendeu muito bem, para, aos 100, Paulinho ‘tirar da cartola’ um grande golo e dar uma merecida vantagem ao ‘onze’ de Abel Ferreira.



Em desvantagem, a equipa de Renato Paiva, que entretanto lançou o ex-benfiquista Arthur Cabral, foi em busca do empate, mas Igor Jesus (107 minutos), Artur (110) e Vitinho (115) falharam o alvo.



Aos 116 minutos, o Palmeiras ainda ficou reduzido a 10 unidades, com a expulsão do central paraguaio Gustavo Gomez, que, com o primeiro amarelo já estava fora dos ‘quartos’, como o defesa esquerdo uruguaio Piquerez.



Nos quartos de final, o Palmeiras vai defrontar, novamente em Filadélfia, pelas 15:00 locais (20:00 em Lisboa) de sexta-feira, o vencedor do embate entre o Benfica e o Chelsea, que medem forças ainda hoje, em Charlotte.