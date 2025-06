Mundial clubes. Inter de Milão apurado

O penúltimo dia da fase de grupos confirmou também a passagem de Borussia Dortmund e Fluminense, com o Mamelodi Sundowns, de Miguel Cardoso, a lutar pela qualificação até ao último segundo.



No Grupo E, em Seattle, o Inter, vice-campeão europeu, assegurou o primeiro lugar após bater o River Plate, por 2-0, resultado que deixou de fora os argentinos, com o Monterrey a seguir em frente, após golear os japoneses do Urawa Reds, por 4-0.



No Grupo F, o Borussia Dortmund, com um festival de golos falhados, bateu o já eliminado Ulsan, por 1-0, e Fluminense e Mamelodi empataram a zero, numa partida em que os sul-africanos foram claramente superiores.



Mesmo assim, o Fluminense assegurou o segundo lugar do agrupamento, atrás do Borussia, e completou o pleno dos emblemas brasileiros na fase de grupos do Mundial, juntando-se a Flamengo, Palmeiras e Botafogo.



Mesmo eliminado, o Mamelodi de Miguel Cardoso despede-se de terras norte-americanos com uma das equipas que mais surpreendeu neste novo modelo da prova, ficando muito perto da passagem aos "oitavos", cenário que antes de o Mundial arrancar seria quase impensável.



Isto significa que, nos oitavos de final, o Inter vai defrontar o Fluminense e o Borussia terá pela frente o Monterrey, para já a presença mais inesperada nessa fase.