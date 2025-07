Mundial clubes. Jamal Musiala, do Bayern, sofre lesão grave na perna esquerda

Em cima do intervalo, em Atlanta, um choque com o guarda-redes dos parisienses Donnarumma deixou Musiala no chão e com uma aparente fratura grave na parte inferior da perna esquerda, junto ao tornozelo, uma imagem que deixou o guardião italiano visivelmente transtornado.



O árbitro, Anthony Taylor, aproveitou que o jogo se encaminhava para o intervalo para, desde logo, interromper a partida e fazer as equipas recolher aos balneários, com 0-0 no marcador, com a equipa médica a assistir o avançado e os companheiros de equipa junto dele.



Na rede social Twitter, o Bayern limitou-se a confirmar que o jogador “teve de ser retirado do campo com uma lesão”, sendo substituído por Gnabry, acrescentando: “Estamos contigo, Jamal”.



O avançado de 22 anos, de resto, disputava nos Estados Unidos o Mundial de clubes como forma de voltar à forma a caminho da nova temporada, depois de ter estado de fora durante mais de dois meses por lesão.



Em 2024/25, em que marcou 21 golos em 43 jogos, o talentoso extremo falhou mais de 10 jogos devido a problemas físicos, e já em 2023/24 tinha sido muito afetado por lesões.



Neste Mundial, marcou um ‘hat trick’ ao Auckland, na fase de grupos, em triunfo bávaro por 10-0, e só não foi utilizado num dos jogos, a derrota ante o Benfica (1-0) no fecho do grupo D.