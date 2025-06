Mundial clubes. Man. City único só com vitórias

No final de uma época 2024/25 para esquecer, a pior da "era" Pep Guardiola, apesar de um início com o triunfo na Supertaça inglesa, face ao vizinho United, o City fechou o agrupamento com nove pontos e um saldo positivo de 11 golos (13-2), ao bater sem grandes dificuldades os seus três adversários.



Os "citizens" começaram por superar os marroquinos do Wydad por 2-0, depois golearam o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 6-0 e, a terminar, já apurados para os "oitavos", bateram a Juventus por claros 5-2.



Phil Foden, o norueguês Erling Haaland, o belga Jeremy Doku e o alemão Ilkay Gündogan marcaram todos dois golos na caminhada do City, no qual já foram utilizados os internacionais lusos Matheus Nunes, Bernardo Silva e Rúben Dias.



Além de ter sido a única equipa a somar nove pontos, o Manchester City foi igualmente o melhor ataque da fase de grupos, com mais um golo do que o Bayern Munique, que após o 10-0 ao Auckland City e o 2-1 ao Boca Juniors, perdeu 1-0 com o Benfica.